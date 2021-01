Unfall A9: Schneeräumfahrer deckt Schaden auf Autobahn auf

Hauptberuflich Schneeräumfahrer, nebenberuflich Detektiv – dank eines aufmerksamen Räumfahrzeugfahrers kann ein Schaden auf der Autobahn aufgeklärt werden. Der Fahrer ist gestern Vormittag (12.1.) auf der A 9 bei Münchberg unterwegs gewesen. Da ist ihm ein Wagen aufgefallen, der quer auf der Straße stand. Als der Schneepflugfahrer ihm näher gekommen ist, ist der Wagen aber einfach davon gefahren. Dabei hat der Räumdienstfahrer einen Schaden an der Leitplanke entdeckt, das Kennzeichen hat er dabei auch gesehen. Die Polizei stellte einen Schaden in Höhe von 1400 Euro an der Leitplanke fest. Gegen den noch unbekannten Fahrer wird jetzt ermittelt, wegen „unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle“.

