Unfall: 75-Jährige stirbt nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Hirschaid (Landkreis Bamberg) ist eine Frau im Krankenhaus gestorben. Die 75-Jährige geriet am frühen Sonntagabend vor einem Kreisverkehr in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte ihr Wagen in ein entgegenkommendes Auto. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Sie erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die 64-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Warum die Fahrerin auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützt eine Sachverständige die Polizei bei den Ermittlungen.