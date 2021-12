Unfälle wegen Schnee in Mittelfranken und Schwaben

Nürnberg (dpa/lby) – Schneetreiben und glatte Straßen haben in Mittelfranken und Schwaben Autos ins Schlittern gebracht und für viele Unfälle gesorgt. «Seit gestern Mittag wurden in Mittelfranken 143 Unfälle gemeldet», sagte eine Sprecherin der Polizei in Nürnberg am Donnerstag. Die meisten davon endeten glimpflich. Nur bei 16 Unfällen wurden Menschen leicht verletzt.

Auch in Schwaben führte der Wintereinbruch zu Unfällen. Im Landkreis Dillingen registrierte die Polizei bis zum Donnerstagmorgen 17 Verkehrsunfälle. Dabei sei es größtenteils bei Blechschäden geblieben. Eine 49-Jährige blieb unverletzt, nachdem sie mit ihrem Auto gegen eine Hauswand in Blindheim gekracht war. In Sonderheim wurden zwei Menschen leicht verletzt, als eine 56-Jährige mit dem Auto auf einer glatten Straße in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Wagen eines 50-Jährigen zusammenprallte. Insgesamt wurden bei Glätteunfällen im Landkreis Dillingen vier Personen leicht verletzt. Am Donnerstagmorgen habe sich die Lage auf den Straßen entspannt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

