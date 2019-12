Unfälle in Hochfranken: Zahl insgesamt gestiegen, aber weniger Tote

Diese Woche hat es in der Euroherz-Region bereits einige Male gekracht, ums Leben gekommen ist dabei zum Glück niemand. Überhaupt sind in Deutschland heuer bislang so wenige Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr verstorben wie noch nie zuvor. Auch in Hochfranken hat es einen Rückgang gegeben. Sind von Januar bis Oktober 2018 noch 7 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, waren es heuer bis Oktober 5 Personen. Allerdings tanzt Hochfranken in den Statistiken dennoch etwas aus der Reihe, denn hier hat es insgesamt mehr Unfälle gegeben. Im Landkreis Wunsiedel hat es etwa 15% öfter gekracht, in der Stadt Hof sogar fast 25%. In reinen Zahlen sind das 62 Unfälle mehr in den ersten drei Quartalen des Jahres. Das bedeutet auch, dass mehr Menschen beim Autofahren leicht oder schwer verletzt worden sind. Nur im Landkreis Hof ist es auf den Straßen heuer etwas sicherer geworden. Bei den Unfallursachen sind Rauschmittel dafür heuer als Faktor zurückgegangen. Eine Unfallstatistik für das gesamte Jahr 2019 gibt es voraussichtlich in den ersten Monaten des neuen Jahres.