Unfälle im Mai 2023: Zwei Personen kamen in der Euroherz-Region ums Leben

Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Unfälle mit Personenschaden im Mai 2023 auf Bayerns Straßen deutlich zurückgegangen. Das zeigen Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik. Sie sind um 24,1 Prozent gesunken. In der Euroherz-Region haben sich die meisten Unfälle im Mai im Landkreis Hof ereignet. Da waren es 98. Die wenigsten gab es mit 57 Unfällen in der Stadt Hof. Verkehrstote gab es im Mai dieses Jahr ausschließlich im Landkreis Wunsiedel. Da sind zwei Menschen verstorben. Bei den Unfällen in der Euroherz-Region sind im Mai rund 80 Personen schwerverletzt worden.

Unfälle mit Personenschaden schwerverletzte Personen getötete Personen

Stadt Hof: 57 12 0

Landkreis Hof: 98 28 0

Landkreis Wunsiedel: 66 13 2

Landkreis TIR: 76 25 0