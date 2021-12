Unfälle bei Schnee und Glätte in Bayern

München (dpa/lby) – Zu mehreren Verkehrsunfällen wegen Schnee und Glätte ist es am Freitagmorgen in Bayern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien dabei überwiegend kleinere Sachschäden entstanden. In Regensburg wurde eine Frau leicht verletzt. Sie kam durch das Glatteis mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der Wagen gegen ein anderes Auto.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist auch für den Samstagmorgen Glatteis zu erwarten – etwa an der Frankenhöhe sowie im Süden Bayerns. In der Nacht könne es in den Alpen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee geben.

