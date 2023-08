Unfälle an Hofer Kreuzung: Wer hat Schuld?

Stefan Klüber erklärt: Bei den Unfällen in Hof kommt die Haftpflichtversicherung von denjenigen auf, welche die Vorfahrt genommen haben. Bei Verletzungen übernimmt auch erstmal die eigene Krankenversicherung. Letztendlich muss aber die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers dafür aufkommen, so Klüber.

In den vergangenen Tagen hat es vier Unfälle im Bereich der Kreuzung Hochstraße/Westendstraße in Hof gegeben. Viele Autofahrer haben das Stoppschild übersehen, das durch ein Umleitungsschild verdeckt war. Die Unfallbeteiligten möchten ihren Schaden ersetzt bekommen. Solche Verfahren dauern aber lange und sind kompliziert, sagt Verkehrsrechtsanwalt Stefan Klüber:

