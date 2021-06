Unbekannter wirft Stein von Brücke auf Auto

Jettingen-Scheppach (dpa/lby) – Einen faustgroßen Stein hat ein Unbekannter in Schwaben von einer Brücke auf ein darunter fahrendes Auto geworfen. Der Stein verfehlte knapp die Frontscheibe des Wagens und schlug im vorderen Bereich des Daches auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die vier Insassen – eine Familie auf dem Weg in den Urlaub – blieben unverletzt. Die Tat geschah am frühen Morgen auf der Autobahn 8 bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg). Die Polizei fahndet nach dem Täter und setzt dabei auch auf Zeugenhinweise.

