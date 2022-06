Unbekannter spritzt falsches Feld

Er wollte Wühlmäuse fangen und schoss sich selbst in die Hand: Ein Mann hat im Allgäu mit einer Mausefalle hantiert und (…)

Jagd auf Wühlmäuse: Mann schießt sich in Hand

Beim Füttern eines Ponys ist eine Siebenjährige auf einem Reithof verletzt worden. Sie hatte am Freitag mit ihrer Mutter den (…)

Ein betrunkener 17-Jähriger hat in Starnberg eine Palme geklaut und durch die Stadt getragen. Der Jugendliche war am Freitag dabei (…)

Ein betrunkener Autofahrer ist in Oberfranken auf dem Weg zu seiner schwangeren Ehefrau von der Polizei angehalten worden – sie (…)

Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer will Frau helfen

Unkraut mit Feuer bekämpft: Carport brennt ab

Ein Carport in Schwaben ist in Brand geraten – Grund hierfür war wohl der Versuch, Unkraut abzuflammen. Der Carport in (…)