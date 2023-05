Unbekannter lockert in Arnstadt Radmuttern über Nacht

Ein Unbekannter hat in Arnstein (Main-Spessart-Kreis) alle Muttern am Vorderrad eines Autos gelockert. Nach Angaben der Polizei vom Samstag fiel das gelockerte Rad erst nach zwei Autofahrten auf, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach den Angaben war das Auto in der Nacht zu Freitag an der Straße geparkt. Am nächsten Tag sei ein 24-Jähriger mit dem Wagen zur Arbeit ins 30 Kilometer entfernte Würzburg und zurück gefahren. Danach fiel das gelockerte Rad auf. Die Polizei machte keine Angaben, ob der Wagen des 24-Jährigen gezielt oder zufällig manipuliert wurde. Sie sucht nach Zeugen zu dem Vorfall.