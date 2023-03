Unbekannter jagt im Irlbacher Wald Wild mit Pfeil und Bogen

Ein Unbekannter soll in den Wäldern bei Irlbach (Landkreis Straubing-Bogen) mit Pfeil und Bogen Wild jagen. Ein Jäger gab am Montag bei der Polizei an, dass er in den letzten Monaten mehrere Rehe und ein Wildschwein gefunden hatte, die durch einen Pfeil verwundet wurden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Manche Tiere seien, nachdem sie erschossen wurden, enthauptet worden. Wie lange der Wilderer schon aktiv ist und wie viele Tiere verwundet und getötet wurden, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar.