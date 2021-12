Mann soll wegen Totschlags an Mutter acht Jahre in Haft

Plädoyers in Prozess gegen 33-Jährige in Regensburg erwartet

Straubing (dpa/lby) – Er drohte in einigen Fällen sogar mit Mord: Ein 71-Jähriger aus Niederbayern soll Politikern und (…)

Senior soll in Briefen an Politikern mit Mord gedroht haben

Oberschneiding (dpa/lby) – Zwei Jugendliche sollen aus einem Eisautomaten in Niederbayern mehrfach Geld gestohlen haben. Die (…)

21 Kilogramm Silvesterböller im Kofferraum

Philippsreut (dpa/lby) – 21 Kilogramm an illegalen Feuerwerkskörpern hat die Polizei in einem Auto an der (…)