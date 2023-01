Unbekannte zünden Süßigkeiten in Ansbacher Supermarkt an

Unbekannte haben in einem Supermarkt in Ansbach mehrere Kartons mit Süßigkeiten in einem Verkaufsregal angezündet. Mitarbeiter bemerkten die Flammen am Montagabend und löschten das Feuer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Hinweise auf die Täter und das Tatmotiv gäbe es bislang keine. Bereits am 23. Dezember letzten Jahres kam es im gleichen Supermarkt zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten konnte bislang aber nicht festgestellt werden.