Unbekannte töten 75 Hühner und Gänse

Ein Gartenbesitzer in Oberfranken hat in den vergangenen Monaten mehrmals eine grausame Entdeckung gemacht: Unbekannte töteten seine dort gehaltenen Hühner und Gänse. Mittlerweile seien 75 Tiere umgebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Seit September 2022 sei in dem Garten in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) dreimal eingebrochen worden. Jedes Mal seien sämtliche Hühner und Gänse des Besitzers getötet worden. Der letzte Vorfall ereignete sich laut Polizei am 12. April gegen drei Uhr morgens.

Der Gartenbesitzer fand dieses Mal 25 Hühner tot im Gehege vor. Auf welche Weise die Tiere zu Tode kamen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. Sie hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.