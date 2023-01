Unbekannte stehlen Fahrräder im Wert von 100.000 Euro

Unbekannte Täter haben aus einem Fahrradgeschäft im Landkreis Schwandorf Bikes im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Bei der Fahndung mithilfe mehrerer Streifen und eines Hubschraubers fanden die Ermittler noch in der Nacht zum Donnerstag acht der zwölf gestohlenen Fahrräder, wie die Polizei mitteilte. Sie waren in der Nähe des Tatorts in Pfreimd zum Abtransport bereitgestellt. Die Täter flüchteten mit den vier E-Bikes im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Nun ermittelt die Kripo Amberg.