Unbekannte sprengen Geldautomat: Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben im Landkreis Kelheim in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten mit Sprengstoff gesprengt. Der Ausgabeautomat befand sich in einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Langquaid, teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit. Die mutmaßlichen drei Täter flüchteten den Angaben zufolge mit einem dunklen Fahrzeug, vermutlich der Marke Audi, in Richtung Rohr. Die Bewohner mussten nach der Tat das Gebäude verlassen und ein Statiker stellte die Sicherheit des Hauses fest.

Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe. Unter der Telefonnummer 089 1212-0 werden Hinweise entgegengenommen.