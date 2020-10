Unbekannte greifen Paar an: Zwei Verletzte

Miltenberg (dpa/lby) – Ein Feuerwehrmann sitzt in Unterfranken wegen Brandstiftung in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige soll rund (…)

Mann aus geschlossener Krankenhaus-Abteilung auf Flucht

Lohr am Main (dpa/lby) – Die Polizei fahndet nach einem 38-Jährigen, der aus dem Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main in (…)