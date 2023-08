Unbefristete Streiks bei der Bahn? Gewerkschaft EVG will Ergebnis der Urabstimmung vorstellen

„Mehr Schein als Sein“, so hat Helmut Diener Ende Juni das Angebot der Deutschen Bahn im Tarifkonflikt bezeichnet. Er ist Vorsitzender der EVG Nordostoberfranken mit Sitz in Hof. In den Tarifverhandlungen hat die Bahngewerkschaft EVG unter anderem mindestens 650 Euro im Monat mehr für die Beschäftigten gefordert.

…so Helmut Diener von der EVG. Die Folge waren ein Schlichtungsverfahren und eine Urabstimmung. Die Mitglieder der Gewerkschaft haben abgestimmt, ob es im Tarifkonflikt zu unbefristeten Streiks kommt. Das Ergebnis will die EVG am frühen Nachmittag präsentieren. Die Gewerkschaft und die Deutsche Bahn stecken seit Ende Februar im Tarifkonflikt.