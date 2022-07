Umweltschutz und Energiesparen auf großen Festen: Einschätzung des Bund Naturschutz in Hof

Musik, Fahrgeschäfte, tausende feiernde Menschen – das sind die schönen Seiten der Volks- und Wiesenfeste in der Region. Aber solche Feste verbrauchen auch Energie und es bleibt Müll zurück. Laut dem Bund Naturschutz in Hof ist das aber kein großes Problem.

Gerade bei den regionalen Volksfesten, habe sich das Müllvermeidungskonzept sehr gut durchgesetzt, sagt Wolfgang Degelmann vom Bund Naturschutz in Hof. Das Essen gebe es mit Servietten auf die Hand und Getränke aus Mehrwegbehältern. Auch der Energieverbrauch sei für so eine Veranstaltung und die Menge der Menschen im Vergleich zu den Einzelhaushalten positiv zu sehen, so Degelmann weiter. Trotzdem übt Degelmann auch Kritik. So seien Feuerwerke aus der Zeit gefallen, wegen des Energieverbrauchs, der Feinstaubbelastung, der Auswirkungen des Lärms auf die Haustiere und der Lichtbelastung für Insekten. Die Lichtverschmutzung sei auch der Grund warum sich Degelmann eher gegen Drohnenshows ausspricht, wie sie ja am Hofer Volksfest geplant sind.

