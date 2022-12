Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind auch schon in den Schulen Thema. Schulen, die besondere Umweltprojekte umsetzen, bekommen in Bayern die Auszeichnung „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“. 624 bayerische Schulen bekommen diese Auszeichnung in diesem Jahr. Heute hat die Verleihung durch den bayerischen Umweltminister Glauber und Kultusminister Piazolo stattgefunden. Ausgezeichnet wurde auch die Dr.-Franz-Bogner-Mittelschule in Selb.