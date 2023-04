Umweltpreis 2023: Bund Naturschutz Hof zeichnet Ex-Hofer Dekan aus

Der Bund Naturschutz in Hof zeichnet jedes Jahr Menschen und Institutionen für ihr Engagement im Bereich Umweltschutz aus. Heuer wird der Umweltpreis zum 33. Mal verliehen. Er geht diesmal an den ehemaligen Hofer Dekan Günther Saalfrank. Saalfrank hat sich engagiert dafür eingesetzt, die Menschen für das Thema „Natur- und Umweltschutz“ zu sensibilisieren, heißt es vom Bund Naturschutz. Das Dekanat Hof hat dazu verschiedene Aktionen auf die Beine gestellt. Zum Beispiel Gottesdienste im Grünen und Mahnwachen. Die Verleihung des Umweltpreises 2023 findet heute um 14 Uhr in Selbitz statt.