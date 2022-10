Umweltfreundlicher und günstiger: Neues Ultraleichtflugzeug beim AERO-Club Hof

In Zeiten der Energiekrise werden auch Flüge immer teurer. Umweltfreundlicher und günstiger soll auch der Flugsport in Hof werden. Die Gruppe „MSG“, die zum Aero-Club Hof gehört, hat zwei eigene Flugzeuge verkauft und stattdessen ein Ultraleichtflugzeug beschafft. Das teilt der am Flugplatz ansässige Verein mit. Zwei Piloten des Aero Clubs haben das Flugzeug vom Herstellerwerk in der Nähe von Neapel bis nach Deutschland geflogen. Das 600 Kilo-leichte Flugzeug soll bei passenden Wetterbedingungen heute Nachmittag am Flugplatz in Hof ankommen. Das Flugzeug wird künftig zu Rundflügen genutzt. Ab nächstem Jahr bietet der Aero-Club zudem eine eigene Pilotenausbildung im Rahmen einer neuen Ultraleicht-Flugschule an.