Umweltbildungsprojekt „Flaschenpost“: Abschlusskonferenz in Tschechien

Eine Website, ein Comic und eine Wanderausstellung – Das alles haben Schüler aus der Region in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen des Projekts „Flaschenpost“ gestaltet. Dabei handelt es sich um ein Umweltbildungsprojekt von Umweltstationen aus dem Landkreis Wunsiedel und dem benachbarten Tschechien. Die Ökologische Bildungsstätte Hohenberg hat seit Anfang 2021 zum Beispiel Gewässerexkursionen mit Grundschülern durchgeführt. Die dabei gesammelten Ergebnisse sind in einer Wanderausstellung dokumentiert worden. Diese und weitere Projektergebnisse werden heute (12.10.) um 9 Uhr bei einer Abschlusskonferenz in Tschechien vorgestellt. Ab September könnt ihr die Ausstellung dann im Landratsamt in Wunsiedel sehen. Mehr Infos zum Projekt findet ihr hier