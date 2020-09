UmweltBank: Mein Geld macht grün

Für Kunden gibt es verschiedene Anlage- und Investitionsmöglichkeiten. Vom klassischen Tagesgeldkonto, über Fonds bis hin zu verschiedenen Vorsorgekonzepten. Alles ökologisch. „Wir garantieren als einzige Bank in Deutschland, dass wir mit jedem bei uns angelegten Euro Umweltprojekte finanzieren. Das ist auch so in unserer Satzung verankert. Bei keiner anderen Bank bewirkt das Geld so viel Grünes wie bei uns“, versichert Carolin Holzmann.