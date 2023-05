Umwelt- und Klimapakt Bayern: Fünftes Gold für Gealan

Zum fünften Mal Gold für Gealan aus Oberkotzau: Gealan Fenster-Systeme ist erneut fürs Engagement in Sachen Klimaschutz belohnt worden. Eine Urkunde gabs von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber. Der hat Unternehmen ausgezeichnet, die seit Jahren am bayerischen Umwelt- und Klimapakt teilnehmen. Und das tut eben auch Gealan.

Unternehmen, die beim Pakt mit dabei sind, engagieren sich freiwillig und eigenverantwortlich für Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Entsorgung und Recycling, heißt es in einer Mitteilung.