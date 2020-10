Gerade auf den kleineren Landstraßen in der Euroherz-Region ruckelt es manchmal ganz schön. Auf der Kreisstraße zwischen Ludwigsbrunn und Oberprex ist damit bald Schluss. Der Landkreis Hof lässt die Strecke in dieser Woche sanieren. Neben einer neuen Straßendecke gibt es in der Senke von Dobeneck außerdem eine neue Schutzplanke.

Die Straße ist in dieser Zeit voll gesperrt. Wer aus Rehau kommt, muss den Umweg über Regnitzlosau nach Oberprex nehmen und umgekehrt, teilt das Landratsamt mit.