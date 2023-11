Umstrukturierung Klinikum Fichtelgebirge: Mehr Fakten, weniger Polemik

Ein offener Brief an die Klinikverantwortlichen und eine Petition zum Erhalt der Selber Notaufnahme haben zuletzt die Runde gemacht. Ende September hatten der Landkreis Wunsiedel als Träger und das Klinikum Fichtelgebirge bekanntgegeben, dass eine Neuausrichtung ansteht. Das Klinikum in Selb soll ein Zentrum für ambulante Behandlungen werden. Bedeutet aber auch, dass Betten und die Notaufnahme wegfallen und das Personal zum Großteil ans Haus in Marktredwitz wechseln muss. Für die Gesundheitsbeauftragte des Landkreises Wunsiedel trotz kritischer Reaktionen immer noch die richtige Entscheidung:

…so die Gesundheitsbeauftragte Kornelia Schaffhauser. Mehr Fakten bedeutet auch: Die Notaufnahme in Selb übernimmt ohnehin keine lebensbedrohlichen Fälle wir Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Im Schnitt würden dort sieben Patienten pro Nacht behandelt werden. Das rechnet sich laut Schaffhauser nicht.