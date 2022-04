Umstrukturierung in Plauen: Neuer Chef für Bereich Tourismus und Marktwesen

Die Stadt Plauen strukturiert die Verwaltung um. Unter anderem trennt die Stadt die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus. Seit 2021 musste sich der Wirtschaftsförderer der Stadt, Eckhard Sorger, auch noch um die Tourist-Information kümmern. Er ist künftig nur noch für das neue Gebiet Tourismus und Marktwesen in Plauen zuständig. Gemeinsam mit Sorger will die Stadt Plauen um Oberbürgermeister Zenner ein neues Tourismuskonzept umsetzen. Für die Wirtschaftsförderung sucht die Stadt Plauen jetzt einen Nachfolger. Bis dahin bleibt Eckhard Sorger vorübergehend weiter in dem Posten.