Klinikum Selb: CSU fordert Transparenz & Einhaltung der Ziele

Das Klinikum Fichtelgebirge stellt sich neu auf, um die finanzielle Lage zu verbessern. Das Haus in Selb wird zu einem ambulanten Zentrum, eine Art großes Ärztehaus. Die Selber CSU sieht den Beschluss des Verwaltungsrates als Chance.

In einer Mitteilung pocht die Partei auf eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen und darauf, dass die Ziele eingehalten werden. Aus Sicht der CSU müsse es auch ein grenzüberschreitendes Leistungsangebot geben. Das Defizit des Klinikums soll verringert werden. In einer Mitteilung fordert die Selber CSU zudem Transparenz von den Verantwortlichen. Sie will einen Antrag beim Verwaltungsrat des Klinikums einreichen.

Unabhängig davon gibt es derweil im Internet eine Petition. Die hat zum Ziel die Notaufnahme am Krankenhaus in Selb zu erhalten. Die soll im Zuge der Umstrukturierung ja auch wegfallen, beziehungsweise nach Marktredwitz gehen.