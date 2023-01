Umstrittener Makler-Vertrag für Neubaugebiet: Marktgemeinderat in Bad Steben stimmt zu

In Bad Steben entsteht derzeit ein neues Baugebiet mit 19 Bauplätzen. Bürgermeister Bert Horn will dieses durch ein Maklerbüro in Naila-Marlesreuth vermarkten lassen. Soweit, so gut. Dass er diese Entscheidung jedoch im Alleingang treffen wollte, hat ihm eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingebracht. Der Vorwurf: Derartige Entscheidungen dürften nicht vom Bürgermeister allein getroffen werden. Der Marktgemeinderat müsse darüber abstimmen. Dem hat auch das Hofer Landratsamt zugestimmt. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats war der besagte Makler-Vertrag nun wieder Thema. Auf Nachfrage von Radio Euroherz erklärt der Bürgermeister, dass der Marktgemeinderat die Auftragsvergabe bestätigt habe.