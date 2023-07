Umstellung auf eFuels: Verfügbarkeit für die Stadt Hof noch zu gering

2035 soll in der Europäischen Union das Aus für Verbrennungsmotoren kommen. Das heißt, langfristig werden Benzin und Diesel der Vergangenheit angehören. Die Grünen-Stadtratsfraktion hat in einem Antrag die Umstellung der Diesel-Fahrzeuge in der Stadt Hof auf eFuels angeregt. Damit hat sich nun der Umwelt- und Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung befasst. Die Stadtwerke Hof und der Bauausschuss haben ihre Stellungnahmen vorgetragen.

…so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla nach der Sitzung. Der Bauhof ist nun damit beauftragt, die Marktlage zu beobachten. Sollte die Verfügbarkeit des Kraftstoffs ausreichen, soll es auch eine Testphase geben.