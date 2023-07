Umsatzrückgang bei Biomärkten: So ist die Lage in der Euroherz-Region

Nudeln, Obst, Gemüse oder Fleisch. In Biomärkten könnt ihr meistens fast alles kaufen, was es auch im konventionellen Supermarkt gibt. Allerdings sind die Produkte oft teurer und wegen der Inflation sparen die Menschen. Das Meinungsforschungsinstitut GfK meldet, dass im vergangenen Geschäftsjahr die Umsätze von Bio- und Naturkostläden um 18 Prozent gesunken sind. Stattdessen würden die Menschen eher Bioprodukte in Supermärkten kaufen.

Auch die Biomarkt-Kette dennree aus Töpen spricht in einer Mitteilung von einem Umsatzrückgang von 10 Prozent.

Andrea Rödel vom Bioladen Helmbrechts gibt aber zu bedenken: In der Corona-Zeit hatte vieles geschlossen. Deswegen waren in der Zeit die Umsätze auch besonders hoch. Das gilt auch für ihren Laden, den sie seit 2016 führt. Die Pandemiezeit klammert sie deswegen aus ihrer Analyse aus. Sie sagt, die Umsätze seien insgesamt stabil. Ein Problem sei aber der Online-Handel. Der schade den Innenstädten. Yvonne Dunger von Naturflocke in Plauen hat keinen Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Ihren Laden gibt es nämlich erst seit 2 Jahren. Aber auch sie zeigt sich zufrieden mit den Umsätzen. Durch Angebote wie eine DHL-Station oder Catering versucht sie zudem noch mehr Kunden zu generieren.