Umsätze in der Textilindustrie rückläufig: Sandler fordert Lösungen für Unternehmen

Die Umsätze in der bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie sind im In- und Ausland im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Verbandspräsident Christian Heinrich Sandler von der Sandler AG in Schwarzenbach/Saale spricht sogar von stark rückläufigen Zahlen. Das Bekleidungsgewerbe konnte zwar ein Plus verzeichnen, liegt aber auch noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Der Verband der bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie führt das auf die gestiegenen Erzeugerpreise zurück, die vor allem wegen der hohen Kosten für Rohstoffe und Energie so hoch sind. Hinzu kommt die Inflation, die dazu führt, dass die Verbraucher seltener Textilien einkaufen. Zur Lösung fordert Sandler einen Brückenstrompreis und Mindestsätze für Strom- und Energiesteuern. Die Regierung müsse außerdem die C02-Bespreisung aussetzen sowie die erneuerbaren Energien und das Stromnetz ausbauen. Wichtig wäre es aber auch, die duale Ausbildung zu stärken und Arbeitskräfte aus dem Ausland schneller und einfacher in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.