Umgestürzter Traktorreifen auf Bauernhof: Dreijährige stirbt

In Niederbayern ist ein dreijähriges Kind durch einen umgestürzten Traktorreifen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte ein 57-Jähriger am Donnerstag mit einem Bekannten auf einem Bauernhof im nördlichen Landkreis Kelheim den Hinterreifen wechseln. Der senkrecht stehende Reifen sei dann plötzlich nach hinten umgefallen und habe das Mädchen getroffen, das gerade auf einem Roller vorbeifuhr. Das Kind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ärzte dort konnten für die schwer verletzte Dreijährige aber nichts mehr tun.