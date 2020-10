Seit vier Jahren gibt es jetzt schon Pläne für den Stadtpark in Marktredwitz. Dort sollen luftig gestaltete Gebäude mit Wohnungen, Büros und Restaurants entstehen. Jetzt steht dem wohl nichts mehr im Weg. Der Bauausschuss hat sich mehrheitlich für das Projekt ausgesprochen. Ein Investor nimmt dafür etwa zehn Millionen Euro in die Hand. Er kann jetzt einen Bauantrag stellen. Parallel dazu will die Stadt den Stadtpark sanieren, sodass er danach ganz modern daherkommt.