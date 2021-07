Umgekippter Lastwagen: Teile der A8 für Bergung gesperrt

Bad Reichenhall (dpa/lby) – Wegen eines umgestürzten Lastwagens mussten in Oberbayern Teile der Autobahn 8 für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 57-jähriger Lastwagenfahrer am Morgen bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) bei dem Versuch in einer Pannenbucht zu parken, eine Böschung übersehen und war diese hinuntergestürzt.

Dabei kippte der Lastwagen um. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Um die zunächst unterbrochenen Bergungsarbeiten abzuschließen, soll die Autobahn 8 Richtung München der Polizei zufolge gegen Mittag für eine weitere halbe Stunde komplett gesperrt werden.

