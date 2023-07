Umgekippter Lastwagen sorgt für Sperrung auf der A45

Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die Zufahrt von der Autobahn 3 auf die Autobahn 45 bei Seligenstadt (Kreis Offenbach) vollständig gesperrt. Der Fahrer wollte am frühen Montagmorgen von der A3 auf die A45 in Richtung Gießen fahren, verlor in der Kurve aber die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und der mit Stahlträgern beladene Anhänger kippte um. Der Fahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Fahrbahn bleibe einem Polizeisprecher zufolge voraussichtlich bis mindestens 12 Uhr gesperrt.