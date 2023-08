Umfrage: Kann keiner Kanzler? Top-Politiker kaum geeignet

Im Wettstreit um einen geeigneten Kanzlerkandidaten der Union hat CSU-Chef Markus Söder in einer Yougov-Umfrage derzeit deutlich (…)

Das Zutrauen in die deutsche Politik ist derzeit schwach. Das zeigt sich auch bei der Frage, wer das Land vom Kanzleramt aus führen (…)

Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundesregierung ist groß. Doch in den Umfragen profitiert davon vor allem die AfD. Nicht nur (…)

Längst nicht jeder, der in der Hoffnung auf Schutz oder ein besseres Leben nach Deutschland kommt, darf bleiben. Doch in der Praxis (…)

In der SPD setzt man auf sozialpolitische Verbesserungen nach der Sommerpause. Im Zentrum soll dabei auch die Rente stehen. (…)

SPD-Fraktion will «große Aufschläge» zur Rente

Lauterbach will Arzneimittelproduktion per Gesetz fördern

Um Lieferengpässe zu verhindern, muss die Produktion wichtiger Arzneimittel in Europa erfolgen, sagt Karl Lauterbach. Per Gesetz will (…)