Umfrage gestartet: Wie zufrieden sind die Menschen in der Ostvorstadt Plauen?

Was denken die Bürger der Plauener Ostvorstadt? Das soll jetzt eine Umfrage im Rahmen des Modellvorhabens „ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden“ zeigen. Die Einwohner sollen bewerten, wie sie mit der Ostvorstadt als Wohnstandort zufrieden sind. Sie können aber auch anregen, wo noch Verbesserungen nötig wären. Die Teilnehmenden können den zugesandten Fragebogen an die Stadt Plauen zurücksenden, oder gleich das Online-Portal nutzen. Die Umfrage endet am 28. Februar. Die Ergebnisse sollen in die weitere Bearbeitung der Projekte einfließen. Das Modellvorhaben soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen sein. Danach ist eine zweite Befragung geplant, um zu sehen, wie sich die Zufriedenheit verändert hat.