Umfangreiches Softwareupdate: Bis Freitag Einschränkungen bei der Plauener Stadtverwaltung

Wegen eines Softwareupdates ist die Stadtverwaltung in Plauen noch bis morgen (28.10.) nur eingeschränkt erreichbar. Einige Dienstleistungen können in diese Zeitraum gar nicht angeboten werden. Ruft also bitte bei der Stadtverwaltung (03741 2910) an, bevor ihr persönlich vorbeikommt. Wie die Stadt Plauen mitteilt sind auch Bar- und EC-Zahlungen bis Freitag nicht möglich. Außerdem öffnet die Tourist-Information heute (27.10.) erst ab 14 Uhr und morgen erst ab 12 Uhr. Das Einwohnermeldeamt und die Wohngeldstelle sind von der Softwareeinschränkung nicht betroffen.