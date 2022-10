Umdenken bei PV-Anlagen in Selb: Grundsatzbeschluss im Bauausschuss

In der aktuellen Energiekrise ist eindeutig ein Umdenken gefragt. Das hat auch die Stadt Selb erkannt und daher in der gestrigen Bauausschuss-Sitzung einen Grundsatzbeschluss gefasst. Die Stadt hat ihre Ansichten bezüglich Photovoltaikanlagen auf Freiflächen überdacht. Diese sind fortan erlaubt, insofern der verantwortliche Landwirt selbst Antragssteller ist. Zweites Kriterium ist, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt, erklärt Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz. Selb sei in Sachen grüner Energie bereits gut aufgestellt. Deshalb hatte sich der Stadtrat in jüngerer Vergangenheit öfter gegen Freiland-Photovoltaikanlagen ausgesprochen. Vor allem dann, wenn landwirtschaftliche Betriebe davon betroffen waren. Konkret ging es in der jüngsten Sitzung um eine Freiflächenanlage in Erkersreuth.