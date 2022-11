Bei Ämtern und Behörden ist es zum Teil ja normal, dass wir länger auf einen Termin warten müssen. Im Sachgebiet Ausländerwesen im Bürgerzentrum Hof liegt das ab heute aber an Umbaumaßnahmen. Das Sachgebiet ist bis zum 9. Dezember nur eingeschränkt telefonisch erreichbar, und es gibt auch weniger Termine. Eure Anliegen schickt ihr deshalb am besten per E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter.