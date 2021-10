Umbauarbeiten bei Münchberg-Nord: Straße ab Nachmittag wieder frei

Das Großprojekt Südumgehung ist in Münchberg seit diesem Sommer abgeschlossen. Eine bestehende Stelle an der A9 hat in den vergangenen Monaten aber Straßenarbeiter noch beschäftigt: Der Kreuzungsbereich an der Anschlussstelle Münchberg-Nord. Der ist bisher ein Unfallschwerpunkt gewesen. Das Staatliche Bauamt Bayreuth hat ihn nun verkehrssicherer machen lassen. Die Bauarbeiten sind jetzt größtenteils abgeschlossen, sodass der Verkehr auf der Staatsstraße zwischen Münchberg und Helmbrechts ab dem Nachmittag wieder fließen kann. Am Montag erfolgt dann auch die Freigabe der Abfahrten von der A9.

In den kommenden Wochen stehen noch Arbeiten am neuen Regenrückhaltebecken und dem neuen Pendlerparkplatz an. Dabei kann es noch zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es aus Bayreuth.