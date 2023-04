Umbau Oberes Tor in Hof: Heute gehts los

Ab heute tut sich was in der Hofer Innenstadt: Es beginnen die Umbauarbeiten am Oberen Torplatz. Erstmal kommt der alte Belag am Oberen Tor ab, die unterschiedlichen Höhen werden angepasst sowie Elektrik und Wasser verlegt. Danach kommt das Fundament für eine neue öffentliche Toilette hin. Die soll übrigens barrierefrei und selbstreinigend sein. Im Sommer soll diese stehen. Künftig sollen die Hofer dort einen Trinkwasserspender und neue Spielgeräte wie Trampolin, Wippe und Karrussell vorfinden. Ans angrenzende Café soll sich ein Bühnenbereich angliedern, wo Platz für Feste und Märkte ist. Erst zum Jahresende sollen neue Bäume als künftige Schattenspender gepflanzt werden.