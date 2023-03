Umbau Oberes Tor: Ab 11. April gehts los

Der Platz am Oberen Tor in Hof soll künftig anders und vor allem besser aussehen. Die Stadt Hof hat sich unter anderem zu Ziel gesetzt, dass der Übergang von der Altstadt in die Ludwigstraße ein einheitlicheres Bild ergeben soll. Jetzt steht auch fest, wann es mit sichtbaren Umbaumaßnahmen losgeht: Am 11. April, also in nicht einmal mehr zwei Wochen. Das teilt die Stadt Hof mit. Neben Spielmöglichkeiten, sollen am Oberen Tor eine Bühne sowie eine neue öffentliche Toilette entstehen. Und es sollen neuen Bäume gepflanzt werden.

Ab 11. April könnt ihr zunächst den Bauzaun sehen und dann kommt erstmal der Bodenbelag weg. Danach kommt das Fundament für die neue WC-Anlage, die im Sommer installiert werden soll. Für Anwohner sind außerdem Baustellentreffs geplant, um ihre Anliegen zu berücksichtigen.

© Stadt Hof/Pressestelle