Umbau des Selber Marienplatzes: Behinderungen in der Bahnhofstraße

Seit Wochen müssen Pendler in Selb mehr Zeit einplanen. Den Marienplatz lässt die Stadt momentan zum Kreisverkehr umbauen, sodass im kommenden Jahr der Stadteingang anders aussieht. Oberbürgermeister Uli Pötzsch:

Seit heute kommen auch noch Einschränkungen in der Bahnhofstraße dazu. Damit es am Marienplatz weitergehen kann, müssen die Leitungen in der Heinestraße eine Zeit lang still stehen. Die Riegel dafür sind in der Bahnhofstraße und nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wegen der Sanierung kann der Verkehr in den kommenden drei Tagen hier nur einspurig fließen. Stadteinwärts kann es deshalb zu Behinderungen kommen, teilt die Stadt mit. Am besten ist es, den Bereich so gut es geht zu umfahren.