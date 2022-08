Um Müll zu vermeiden: Landkreis Wunsiedel stellt Fairteiler auf

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge geht den nächsten Schritt beim Thema Nachhaltigkeit. Er hat sogenannte „Fairteiler“ aufgestellt. Es handelt sich um Orte, an denen die Menschen im Landkreis Gegenstände abgeben können, die sie selbst nicht mehr brauchen. Zum Beispiel Vasen, Bücher oder Spiele. Wer diese Dinge braucht, kann sie einfach kostenfrei aus dem Fairteiler entnehmen. Sie stehen ab sofort in Wunsiedel, Selb und Marktredwitz. Die genauen Standorte findet ihr auf unserer Homepage. Die Idee stammt noch vom Jugend-Klimagipfel 2019. Die Teilnehmenden hatten damals entschieden, wie sie die 10.000 Euro vom Landkreis in nachhaltige und klimafreundliche Projekte investieren können. Durch die Corona-Pandemie hatte sich die Umsetzung allerdings verzögert.

Genaue Standorte:

Wunsiedel (Luitpoldplatz), Marktredwitz (Kirchpark) und in Selb (Ecke Hohenbergerstraße/Vorwerkstraße)