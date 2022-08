Ukrainischer Unabhängigkeitstag: Kundgebung in Hof

Blaue und gelbe Luftballons, ukrainische Flaggen – das alles ist am Nachmittag am Kugelbrunnen in Hof zu sehen gewesen. Etwa 200 Ukrainerinnen und Ukrainer haben hier ihren Unabhängigkeitstag begangen. Khrystyna Svynchak hat die Kundgebung mit organisiert:

Im 31. Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine findet der Nationalfeiertag erstmals in Kriegszeiten statt. Mit verschiedenen Veranstaltungen will das ukrainische Volk der ganzen Welt zeigen, wie wichtig ihnen Freiheit und Unabhängigkeit ist, so Svynchak.