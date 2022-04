Ukrainische Schüler in Hof: Weitere Willkommensgruppen geplant

Es sind vor allem Mütter und Kinder, die aus der Ukraine in die Euroherz-Region fliehen. Für ein möglichst geregeltes Leben, können die Kinder hier auch zur Schule gehen. Um den Einstieg zu erleichtern, gibt es sogenannte Willkommensgruppen. Eine solche gibt es zum Beispiel am Jean-Paul-Gymnasium aber auch in Schwarzenbach an der Saale und an der Krötenbrucker Grundschule starten solche Gruppen nach den Osterferien. Das teilt der Landkreis Hof mit. Dort sind insgesamt 171 Kinder und Jugendliche an den Schulen. Die Stadt meldet in ihrem Gebiet 77 ukrainische Schüler. Laut der Stadt ist auch eine Kombi-Willkommensgruppe für die Realschule und das Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium am Rosenbühl geplant. Für solche Gruppen gebe es laut der Stadt aber einen bürokratischen Aufwand. Für Vertragslehrer mit ukrainischer Herkunft brauche es nämlich Vorstellungsgespräche und oft auch Dolmetscher.