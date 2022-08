Ukrainische Schüler im Landkreis Tirschenreuth: Noch mehr Förderung im kommenden Schuljahr geplant

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind viele Menschen – darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche – aus dem Land geflohen und unter anderem in der Euroherz-Region untergekommen. Hier ist viel dafür getan worden, die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Für Kinder und Jugendliche gehört dazu auch ein Schulbesuch. Der Landkreis Tirschenreuth will die jungen Leute im kommenden Schuljahr noch mehr unterstützen und fördern. An erster Stelle soll dabei der Spracherwerb stehen. Außerdem soll es Brückenklassen für die ukrainischen Schüler in den Jahrgangsstufen fünf bis neun geben. Hier sollen die Lehrkräfte den Jugendlichen dabei helfen, die richtige Schulart sowie einen passenden Abschluss für sich zu finden.